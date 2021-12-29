面對每次約見總是遲到，卻一句抱歉也沒有的朋友平常無消息，需要的時候才打電話給你前同事總拿「你是哥、姊」的理由，要求犧牲家人遇到這些情況，你從沒拒絕過只是在心中不斷隱忍。因為被迫拓展人脈的壓力、擔心自己變成壞顧慮，我們多年來被禁錮在各種令自己不舒服的關係中。



韓國精神科醫師成裕美在新書《虧我一直把你當朋友》中直指人心真相， 讓你保持清醒，全面檢視所有朋友、家人職場的際關係真正的朋友，讓我們那些看似微不足道，卻對他人難以啟齒、因時間而逐漸麻木的傷害。

世上沒有非得接受不可的關係，我們也以選擇。 只要意識到這個事實， 就能斷絕虛假的往來並且建立真正交流的關係。 僅如此，我們就能重獲幸福。

1.對於「每次約會都遲到 」的朋友： 你與其選擇隱忍，最後一次爆發不如當下即時反映自己的心情，有滿地方就說出來。

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2.對於「總是把別人當配角」的朋友：如果和這種人扯上關係，並因此受到傷害請毫無懸念地離開吧。這種人一開始就只在意你的「用途」，而非「你」。因為能夠取代你的某個人，將會填補位置。

3.對於「交情不深，婚喪喜慶都要炸我」的朋友：在你為了維持關係而花錢時，請再三思考和經濟量同等重要的心理因素自問：「他是值得我花這筆錢的人嗎？」

4.對於「把我當情緒垃圾桶」的朋友：安慰和鼓勵低潮的人，自己會消耗巨大心理能量。如果過去共享美好時光的機會較多，那麼最向對方表明並就此打住；如果認為和對方美好的回憶並不多，再採取行動也遲。

5.對於把「我們是家人，怎能見死不救？」的朋友：因為是家人，所以更需要了守護這段關係保持適當的距離。不該將「你我」放在家人的框架下異樣看待。別因為你現在行使拒絕權造成家人的失望，對此感到挫折或自責。因為這是了營造健全的關係，必經挫折。

從現在起，別再追求那些不健全且會令自己受傷的關係。以下兩種方法，將有助於你扭轉目前感到被壓榨的人際關係。

▼▼▼2招幫你扭轉有害的人際關係▼▼▼

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第一種方法是認清自己當前的關係類型。如果錯誤的關係總一再在你的人生中重演，就得認真檢視關係本身。因為人們所建立的關係也有其特性、偏好和慣性，請見以下舉例。

◆ 關係類型1

關係類型：「我只想和自己合得來的人往來。」

潛在風險：這可能加深你對少數人的執著與依賴。

◆ 關係類型2

關係類型：「我喜歡和各種不同的人交朋友。」

潛在風險：在交往不深的情況下，你可能難以建立真正親密的關係。

◆ 關係類型3

關係類型：「對我而言，比自己強大的人很有魅力，我只想和這樣的人在一起。」

潛在風險：你無法表達自己的心聲，最後可能自行終結這段關係。

◆ 關係類型4

關係類型：「我喜歡那些順從自己意見和照我意思去做的人。」

潛在風險：你的私心可能很重，最後可能會被對方拋棄。

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透過上述說明，你是否已清楚掌握了自己現在的關係類型屬於哪一種？光是了解自己的關係類型，就能了解目前關係中的潛在風險，以及你至今錯過的其他種關係的可能性。雖然我們看似每一次都會認識不同的新對象，實則不然。因為以你為中心建立的關係，其實都是相同的結構。這就是關係的奧祕。即使你下定決定，「這次一定要和新朋友建立全新的關係」，結果依然相同。

慣性對於我們一生的影響是很巨大的，因為不良的習慣容易形成，而好習慣卻不易養成。要培養良好的習慣，我們必須投入大量的精力和時間。雖然在我們與別人建立關係時，一旦努力的方向錯誤，就可能功虧一簣。但這時你不妨換個想法，「既然這次努力後我已知錯了，那也不必太執著」。唯有如此，你才能獲得下一次真正努力的機會和時間。

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扭轉有害關係的方法二：善用五人法則

將目前對你有害的關係扭轉為健全關係的第二種方法，是讓自己多接近友善的人，也就是多和懂得體諒他人、關懷他人的人做朋友。當我們身旁逐漸出現這種人，你在關係中試圖迎合「自我主義者」的態度自然會弱化。只要你身邊出現五位這種人，就能確實為自己的人際關係帶來改變，這稱之為「五人法則」。

雖然想要改變自己長久以來逐漸僵化的關係，無法一蹴可幾。不過要是能一點一滴改變，終究不會是難事。當下的你，一開始可能會感受不到那些善於體貼別人的人的魅力。這就像你習慣每天攝取添加大量味精的食物，讓你忽然換成吃口味較淡的有機蔬菜，可能會感到少了一些味道。不過，就如同「我們的身體感受得到吃進健康食物的好處」，最終你將會適應這樣的菜色。

「我們的內心也感受得到這種良好關係的好處」，終將慢慢接受與喜愛那些對自己友善的人。請你開始找找看，只要五個人就好。實際上，我也曾經建議好友這麼做過。「當你和友善的人相處久了，你會立刻感受到那些壓榨他人的人帶給自己的不便。就像你在暖房待久了，忽然接觸外面的空氣時，會覺得變冷了一樣。」

而且，五人法則不只適用於此。當你覺得參加太多聚會，和過多的人來往，導致你與任何人都無法建立緊密的連結時，這個五人法則也適用。無論你現在認識多少人，你只要努力和五個人維持深厚的關係，只要其中一人成為你真正的朋友，這項嘗試就算成功了。

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真正的友誼是不喧囂的！你認識多少人沒有意義，能號召多少人才有意義。

所謂湊合就是敷衍自己，不把自己當回事兒！精彩的人生，就是學會【不湊合】。

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：眼前的人是「真閨蜜」嗎？精神科醫師教你破解虛假的友誼。】