裕美爆林作好憎EX疑指麥明詩　專家揭分手後6個原因不應做朋友

麥明詩跟林作分手多年，偶爾兩人都會在網上隔空互寸。近日林作現任女友裕美上節目時接受訪問，大爆林作「好憎個前度」，更說因為對方不會跟EX做朋友，所以很有安全感。其實男女分手後是否可以再見亦是朋友呢?有心理學家分析，由情人關係變朋友會比想像中危險，點解?



林作現任女友在網上平台「ChillGOOD TV」的節目《絲打圍爐》接受蝦頭（楊詩敏）和連詩雅訪問，期間談及前度時，蝦頭說「你知啦，佢（林作）個EX都好巴閉」，裕美即答嘴：「但佢好憎佢個EX , 呢句可唔可以講？佢係嗰啲分咗手就想佢死，佢唔會同EX做朋友，這樣(我)有安全感。」疑似暗地嘲諷麥明詩。

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而麥明詩近日上載與黃德斌的合照，同時發文表示：「不如講下我同德斌哥哥仲好😍」似乎暗地回應裕美驚人發言，個帖文 193 (郭嘉駿)都有LIKE !

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情侶分手後，有些人可以繼續做朋友，但也有人選擇此生也不往還。其實兩性關係專家Lindsay Kriger警告，從情人變朋友關係或會比想像中危險，若處理不當當心會受到「二次傷害」！

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如果大家都是在冷靜情況下分手，專家認為即使在社交平台都應斷絶來往，以免出現假分手真期待的情況。大家又怎樣看呢?

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同場加映：網民圍爐分手後才懂的13個道理 下個不一定更好、被愛開心過愛人

俗語有話「經一事長一智」，感情亦然。每段關係過後，相信大家都能從中領悟一些道理。近日有網民就「一人一個分手後先會明白嘅道理」展開討論，分手是傷心事，較為負面的感嘆當然佔較多，不過亦有網民有正面的看法，更表示分手不一定是壞事！若你也正經歷分手階段，不妨一起圍爐取暖！點擊看看自己在分手中學習到多少人生道理！