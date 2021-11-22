2021年已經接近尾聲，又係時候同大家睇一睇關於今年的年度總結！最近，韓國節目《演中LIVE》公開2021韓星廣告代言收入排行榜TOP 8，其中BLACKPINK的成員JENNIE賺3300萬港元只排第6，而排第一位的BTS竟狂吸過4億港元。



【第8位】尹汝貞

現年74歲的資深演員尹汝貞，自從今年4月於奧斯卡頒獎典禮中榮獲「最佳女配角」之後，身價就狂升。有找她做代言的廣告商表示，尹汝貞是現時10代、20代、30代的韓國女性最崇尚的對象，在市場上擁有十分良好的形象。而她於2021年共接了7個代言，廣告收葬益為21億韓圜（港元1400萬）。

尹汝貞啤酒廣告

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【第7位】任英雄

現年30歲的任英雄，是一名TROT歌手。自2020年，他於選秀節目《MR.TROT》中勝出之後，就變成炙手可熱的TROT王子，亦是廣告界的新寵兒。有找他做代言的廣告商指，任英雄代言過的產品，銷量往往直線上升，最誇張的甚至是升了510%。而他今年總共代言了7個品牌，廣告收益為28億韓圜（港元1866萬）。

【第6位】JENNIE

BLACKPINK成員JENNIE，除了是韓國廣告商的寵兒之外，因為她於世界的知名度亦十分高，所以亦吸引不少國際品牌請她做代言人。有韓國廣告業的相關人士表示，有別於一般藝人的廣告合約以年計算，JENNIE的代言費是以「半年結算」，代表她在廣告界有一定的地位。她今年接了5個代言，廣告收益為50億韓圜（港元3300萬）。

JENNIE燒酒廣告

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在韓國娛樂圈，能成為廣告寵兒的藝人，除了要求人氣高之外，形象亦一定要夠正面。早前曾經因為前女友而爆出醜聞的金宣虎，曾一度因為形象變壞而被廣告商將廣告下架。如果因為形象問題而被告毀約的話，將要向廣告商賠償巨額金錢！幸好，事件現時已平息，金宣虎亦已復工，不少曾下架的廣告都已經重新上架。

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2021年剩下不到1個月的時間，是時候看一些年度總結！今年最高收視的20套韓劇，大家又看過多少部？《Opener》根據韓國AGB收視率，整理出今年最高收視的20套韓劇。想知道結果的，可到原文閱讀。