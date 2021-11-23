日本愛知縣西尾市於2019年10月發生行李箱棄屍案，腐屍的身份是早前遊日失蹤的重慶女子，她被殺害後放進行李箱中並棄置在河邊。經過警方調查後鎖定疑犯是另一位居日中國籍男子，他被指涉嫌非法棄屍，礙於證據不足未能起訴殺人罪，最後僅被判緩刑，最近更大搖大擺出境回國，基本上等於不用受罰，日本警方非常無奈卻束手無策。



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整件事要由2019年一宗失蹤案說起，當年37歲的中國重慶女子王敬在6月份到日本遊玩，並告知家人將會於日本逗留約3個月。直至7月頭，弟弟發現完全聯繫不上她，就像憑空消失一樣，於是決定飛往東京親自到池袋警署報案。但由於失蹤案實在太多，加上警方沒有太多線索尋人，所以案件一直沒有進展。

3個月後，一名進行除草工作的工人在愛知縣西尾市的河邊發現了可疑行李箱，裏面裝著一具幾乎化作白骨的腐爛女屍，還有身分證明文件，經解剖後證實是那位失蹤的重慶女子，不過屍體腐爛程度太嚴重，已經無法判斷死因。

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經過警方長達8個月的調查，終於透過死者的社交媒體找到線索，並鎖定一位居於日本的中國籍男子朴鐘日。今年7月，疑犯正式被起訴非法遺棄屍體罪，最後僅被判緩刑，而且事後還能大搖大擺出境回到中國，讓警方束手無策，👇👇點擊圖片看詳細案發經過👇👇

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根據被告的起訴狀，原來他並非首次犯罪，早於幾年前，他曾在仙台一間餐廳工作，並用手勒住女同事的頸部，導致對方受傷入院3個月。但由於警方未能提供足夠證據證明他有殺人，最後僅能以非法棄屍起訴被告，法庭於今年7月判他有期徒刑3年，緩刑4年，並於最近正式宣布結案，而現在他已經大搖大擺從日本離境回到中國，難以追究他的刑事責任，兇手逍遙法外，讓人感到匪夷所思。

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同場加映：24歲男無交電話費激嬲女友爸爸 慘遭殘殺分屍再用切割機攪成肉碎

日本埼玉縣一名24歲男子遭到暴力圍毆後遭殘忍殺害，死後被人用鮮魚市場內的切割機分屍，再掉進絞肉機磨成肉碎丟掉。這單案件長達5年多才正式鎖定殺人疑犯，警方發現教唆殺人的主謀居然是死者前女友的父親，而且實施殘殺計劃的理由竟然是因為沒有交電話費，去全文睇整件事的案發經過👈🏻👈🏻