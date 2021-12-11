YouTuber 黃大謙談吐幽默風趣，性格直率，評論總是一針見血，犀利發言加上厭世模樣，受到不少粉絲喜愛， YouTube 頻道擁有近 90 萬追蹤，人氣不容小覷。近日，他就拍片列出自己最討厭 YouTuber 會做的 3 件事，影片曝光引發熱議。



黃大謙日前在 YouTube 上新片討論「三件YouTuber 會做的事情」，他分享三件自己最討厭 YouTuber 做的事情，首先就是「影片開始前，就要觀眾先按讚、訂閱加分享，還有開啟小鈴鐺」，他直言「影片都還沒看憑什麼叫我做那麼多事」，認為這種行為就像去某間餐廳，餐點都還沒入口，店員就要你先給 Google 評論五顆星，就送一份薯條一樣。

▼▼即睇YouTuber邊3大行為最令人討厭！▼▼

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第二個看不習慣的就是「幫一些很無聊的句子上大字卡」，許多沒意義的字句都上字卡和特效，讓黃大謙不解直問「是怎麼決定哪些句子要上字卡跟特效的，隨機挑選的嗎？」最後不忘幽默一番「如果你的影片很常用到會飛來飛去的字卡的話，請把這些特效傳給我，我很需要。」

最後他最討厭的 YouTuber 就是「整天只會待在家拍片的人」，他向那些大學畢業沒上班就在家當網紅，沒人生歷練還自以為人生導師，整天拍低成本影片的人喊話，「可不可以出去看看外面的世界，整天待在家有多少東西可以講，你覺得你這樣能撐多久？」

影片一出引來大批網友留言討論，許多人有感而發「第一點一堆百萬 YT 全中槍」、「真的超討厭一開始就要人按訂閱」、「有夠中肯，你要沒朋友了」、「看完好療癒喔」，也釣出不少 YouTuber 留言直呼「笑死， YouTuber 都會緊張地點進這部影片」、「很緊張看影片，很怕自己就是……」

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