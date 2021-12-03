日媒11個從內到外禦寒秘技　暖包貼這裡最暖　小動作改善手腳冰冷

近日氣溫持續寒冷，日前（2日）打鼓嶺早上氣溫一度降至5.7度！根據天文台預測，今明兩天（3及4日）最低溫度只有15度，意味大家依然受寒流影響，要繼續做好保暖工作！

以為冬天只能換上厚重的羽絨大衣？但在冬天的日本街頭，不少女生即使冒著低溫，也依然打扮得時尚又苗條，毫不臃腫。其實並非她們不怕凍，而是因為有獨特的禦寒秘技，才令她們可同時兼顧時尚和保暖！即睇日本節目教授11招保暖大法，助你從內到外保暖兼改暖手腳冰冷問題！



相信不少人在冬天時，手腳冰凍的情況都會特別嚴重。（YiuTube截圖）

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一旦氣溫低於20度，香港街頭就會出現各式各樣的「米芝蓮人」，羽絨「一節節」的設計顯得身形臃腫又不失時尚。反觀日本街頭，即使氣溫降到只得幾度，街上女生的衣著仍保持時尚，甚至還有人大騷長腿，不禁令人疑惑：「難道她們天生不怕冷？」

日本女生在寒冷的冬天還可露出一雙美腿，到底有什麼秘密？全因她們有著6招保暖秘技，令她們無懼寒風，依然保持亮麗苗條。學會這幾招，就可以度過一個時尚又暖笠笠的冬天！

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但若你有手腳冰冷問題，單靠多穿衣服和貼暖包是不能完全解決問題的！這時候便更需正視、從內部解決問題！中醫指出腳部是全身最易冷的部位，所以要特別注意腳部保暖。日本節目《林修の今でしょ！講座》教大家由腳部開始，如何令全身都變暖。

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除了一些快速變暖招數，其實手腳冰凍亦可以透過練習一些小運動去改善狀況。在學懂運動前，可以先認識「梨狀肌」。梨狀肌是覆蓋著連接盆骨的坐骨神經，若肌肉僵硬會令交感神經受刺激，包住通往腳部的血管，交感神經會因而受壓收緊、綁緊血管，令血液流通得不好，而無法釋出身體熱能。因此練習相關運動會有助改善情況！

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學好以上招數，便不怕再被寒冷天氣影響！不妨多訓練上述小運動，順便真正改善身體狀況。

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