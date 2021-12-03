女大學生飯堂一書霸兩座位失敗　上網公審男生不要臉　結局神反轉

食飯霸位好正常，但用一本書霸兩個位會不會太誇張？而更誇張的是，該位女大學生其後更上網公審男生，批評對方行為惡心和丟男生的臉，令事件上升到男女性別議題，引起網民討論。然而，原本理直氣壯的女生，為何最後要公開道歉？



《月刊家》劇照

👉幸福女生初戀老公意外猝死 陌生女喪禮上一個驚人舉動爆偷食10年

事件發生在上海華東理工大學，早前該校網上「校園牆」上，有女生發文講述自己在食堂拿錯了男生的「充電線」，原因是對方坐到自己的座位上，「你這種坐別人位子的行為真的挺惡心的，麻煩下次不要再為華理男性丟臉了。」

「整個食堂都是你的？」

表面上看，女生似乎受了不少委屈，男生好像是故意欺負女生的。不過，該位男生其後留言說出具體細節，原來女生用一本書在食堂「霸位」，然而取飯回來後，不單說書上的位置是她的，連坐在書旁的男生那座位也是她要的，難怪男生會說：「整個食堂都是你的？」不單如此，男生還指女生拿錯了充電器還理直氣壯的不送回來，而耳機也不見了，他已通知保處。👇👇👇 看兩位主角的留言及網民整理事件重點👇👇👇

+ 5

👉韓版藍可兒｜主婦失蹤23日伏屍天台水箱 警方輕視案件失破案時機

正如上圖整理重點所述，事件發展出乎網民意料。男生講出原件經過，女生原來用一本書霸兩個位，本已令民意開始逆轉，更甚是女方初時不承認拿了男方耳機（蘋果Airpods Pro），在男方要求學校保安翻看監控錄像時，她又說找到了，原來沒留意在衣袋裡，並且已經過洗衣機洗過了。

網民批「女權」泛濫

女方頓時自知理虧，即向男生道歉，又稱願意賠償，要求讓「事情過去」，還在「校園牆」上發文道歉，稱因為剛「分手」，所以對「性別問題」有點過激。網民則狠批女生「自以為女生就可以亂來」，又指社會上「女權」泛濫，動不動便以性別歧視來做武器，「發現女的這樣做沒啥事，如果男的這樣做可能面臨開除風險」、「要不是有監控，這哥們直接社死（社會死亡）」，甚至有人認為女生是存心偷耳機，所以發文先發制人。👇👇👇 看網民評論👇👇👇

👉全港8大美食沙漠屋邨 荃灣象山邨又上榜 呢條邨得間7仔但收11點

同場加映：港女呻「老女人同事抄我著衫」 網民負評兼另類獻計：試下唔好著

近日有網民於Facebook專頁「奴工處」投稿，大呻「同事抄我著衫！」，她提到公司中有個四五十歲的「老女人」經常抄她的衣著，之前不時會買跟她一樣的紗裙、牛仔連身褲，近日連鞋子都跟她買同一對，令她相當苦惱，於是上網民求助，但為何網民的反應幾乎一面倒負評？請到原文閱讀👈👈👈