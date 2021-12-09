早前香港Foodpanda外賣員不滿待遇發起罷工，成為新聞焦點。近日內地同樣有一宗關於外賣員的新聞成為網上焦點，他被一名女大學生連發5個語音訊息辱罵，形容「很無助，很屈辱」已經辭職，而校方的處理手法也被網民狠批。



《我是遺物整理師》劇照

👉新郎背妻偷牽黑紗裙正妹 婚禮賓客偷拍po上網 真相令人勁有遐想

據內地傳媒報道，事件發生在安徽合肥，外賣員吳華接單後，根據App上顧客（女學生）填寫資料，把餐送到一所職業技術學院南門，然而女生的電話卻一直處於關機狀態，只透過App回覆「送西門」，外賣員說：「看下你的手機號是不是留錯了？多給你送一趟一句謝謝不會說？怎麼一口命令的語氣。」結果卻迎來女學生連發5個語音訊息連番辱罵，包括「真的是遇到一個無腦的人」、「我是顧客就是上帝，你打工就是我兒子」等等，👇👇👇看女學生非常老練的罵人句子及網民反應👇👇👇

+ 5

👉麥玲玲測MIRROR 12子虎年運程 姜濤感情有波折、教主膝蓋易受傷

老師稱只是小事

外賣員吳華表示，他全程跟足公司流程，亦沒有任何過激內容，對於被辱罵覺得很委屈。他向上司報告後，改由另一位外賣員把餐送到，並向當值老師投訴，「見到老師後，當時有幾個女生在場，老師說這就是一件小事，一個巴掌拍不響。」他表示：「我就覺得校方並沒有正視這件事，也沒有把我當作一個正常人......最初我只需要一個誠懇的道歉，但是現在事情已超出我的想象，我不知道該怎麼辦，我很迷茫，也很害怕。」他表示已經辭職。

網民：沒家教

女學生罵人的訊息是吳華同事放上網，結果引起廣大網民關注，批評女學生沒家教：「中國人對待服務行業基本的尊重缺乏，花點錢就當大爺了擺出一副上帝的樣子無體諒，沒有小費的中國也就算了再不說聲感謝這是過分了！」

校方求給機會改過

校方於事件曝光後表示，女生已當面道歉且外賣員也接受了，並表示不會把視頻上傳到網上，又表示女孩是新生，希望網路輿論能對女孩寬容點，給她改正錯誤的機會。然而，不少網民都認為校方應該嚴肅處罰女學生，「學校這麼包庇，是想把缺德當校訓嘛？做了就要承擔後果，這是每個成年人都該學會的。」

👉移民英國發現香港奇差13件事 網民：肉食貴一倍/香港時薪低好多

同場加映：鄭融談男人尺寸外國人竟最細？丁丁分6級 這長度最易令女生高潮 🤣

鄭融日前接愛受網媒訪問大談感情事，期間更透露對外國跟香港男士的大不同，當中也有談及對男人尺寸的睇法。不少男人對自己小弟弟的尺寸都甚介懷，其實關於長度，長未必是最好，有情趣專家分析丁丁可分作６級，究竟邊一個級別才是令另一半最舒服呢？詳情請到原文閱讀👈