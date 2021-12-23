相信無論是中學生還是大學生，Black Magic都會是你讀書生捱中，和朋友一起瘋玩過的小遊戲。事關Black Magic不需要任何道具，也不需要花大量的時間玩上一局，加上Black Magic這種懂的人就懂，不懂箇中原理的，就算多簡單也猜不懂的神秘遊戲，實在有著過人的吸引力！快看看以下這些Black Magic你又有沒有玩過吧！



《愛回家》劇照

說到Black Magic的高出現率，莫過於與朋友聚會之間。遊戲一般由一個出題者，和一眾猜謎者一起進行，過程中出題者會重複出同一模式的題型，依靠猜謎者的邏輯和觀察力，看看能否洞悉箇中的玄機！

👉🏻 👉🏻 👉🏻【2021金句】10句年度金句排行榜 第一位7個字香港人一定有共鳴

然而，很多猜謎者都會猜不到Black Magic的背後玄機，而要求出題者講出原理，但這樣把謎底直接揭開，在Black Magic的世界中是不允許的！因為傳聞若直接公開謎底，便會遭遇不祥！因此大家還是好好運用腦袋吧！快看看以下5題的Black Magic，你又有沒有玩過吧！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：5個Black Magic你識幾多！ 👇🏻👇🏻👇🏻

+ 26

仍未夠喉？還有這個Black Magic 第一彈，估到晒才算高手！

👉🏻 👉🏻 👉🏻Disney+7套獨家韓國影視作品 丁海寅、JISOO《雪降花》12月登場

同場加映：2021淘寶醜東西大獎Top 5 淘寶：鼓勵創意 附12件網民中伏商品

2021淘寶醜東西頒獎盛典｜網上經常有網民投訴淘寶中伏，買到樣衰、騎呢商品，淘寶官方自去年起順水推舟，舉辦「淘寶醜東西大獎」，讓網民票選出「超騎呢核突」商品，2021年選舉日前已有結果，更隆重地舉行了頒獎禮。即睇最醜東西賽果！