神準心理測驗　一個圖案睇穿你人性陰暗面　你是記仇還是戒心重？

近日網上熱傳一個神準心理測驗，不是測愛情、隱藏性格等大路內容，只用一張圖，就可以揭露連你自已都不知道的陰暗另一面。到底你是記仇、戒心重，還是欠安全感、多內心小劇場？



這一張圖你看出了甚麼？（網站TRILL）

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你是有仇必報的人嗎？還是會默默隱藏自己，不讓別人看出你的想法，甚至會對有利於自己的人阿諛奉承？這項心理測驗由日本網站TRILL發佈，由上圖看的四個物品，分別是「煤氣爐開關」、「宇宙星球」、「戴帽子的人」、「禁止進入符號」，可以測出你的陰暗面。

👇👇👇按圖睇你陰暗面👇👇👇

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大家覺得準確嗎？小編看到的是「戴帽子的人」，看來了多加注意自己跟別人的相處，不然可能會搞出個大烏龍呢！大家又看到甚麼呢？留言分享一下吧！

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