又到年尾，有雙糧或花紅的打工仔自然份外高興，不過，有人就會煩惱，出雙糧後家用應否Double Pay？最近就有一位人妻發文指，「奶奶」要求她上繳一半花紅，她非常不願意，但老公卻要她照交，向網民徴求意見。



（《公屋潮文》YouTube短片截圖）

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台灣一位人妻網民於「爆料公社」App上發文求助，表示：「我想問一下，拿到獎金一定要分給婆婆嗎？」她解釋，新婚後與丈夫和「奶奶」同住，家裡還有丈夫兄長一家四口，雖然環境擠迫，但希望藉此儲錢買樓後再搬走。而這段期間她和丈夫每月都會向「奶奶」支付1.2萬台幣（約3400港元）生活費。

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老公勸不要計較

「如果獎金分一半給婆婆，那我是不是永遠都搬不出來了？」這位人妻的老公就指，大嫂也有上繳半數年終獎金，所以認為她也該上繳，不要計較。不過，人妻網民則指，大嫂一家四口每月也只是交1.2萬台幣生活費，她早已覺得不公平了，現在又要上繳獎金，心裡非常不舒服，她說：「想搬出去租房子先生又不肯，所以我真的只能給嗎？」👇 👇 👇按圖看人妻帖文及網民反應👇 👇 👇

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網民建議一招免尷尬

不少網民都反對上交獎金，有人說：「不用給，法律沒規定！」還有人說：「不如直接去搶銀行！」不過，也有人給出較為實用建議，例如有人認為大可推說疫情影響公司生意，所以獎金只得一千元，然後上繳五百便過關了。有一位網民就指既然同住，總不能把關係弄得太僵：「年終奬金自己留著啦，過年包個紅包給婆婆（奶奶）就好。」

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