聖誕節快到了，聖誕花、聖誕樹、聖誕襪等是時候出現了！正當大家已經準備開始裝飾家居時，有玄學家提醒，雖然聖誕節是西方節日，但也有對應的家居裝飾禁忌，不小心犯了的話，小人、爛桃花等通通上門！



聖誕樹放錯位，分分鐘惹來爛桃花。（《觸及真心》劇照）

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台灣玄學家楊登嵙，在網上分享10個聖誕節裝飾禁忌，以玄學角度分析該如何擺放不同的裝飾。不少朋友為了增加聖誕氣氛，都會細心裝飾家居，門口掛花環、放上一盤大紅花，或者在床頭貼上聖誕節貼紙、放一棵聖誕樹。可是原來這些行為，都犯了了裝飾大忌！想過節過得開心又安心，記得避免以下10大家居裝飾禁忌。

👇👇👇按圖看10大聖誕家居裝飾禁忌👇👇👇

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原來聖誕裝飾都這麼有學問！聖誕樹不可以放睡房，連顏色擺位都十分講究，不過小編卻沒有這個煩惱，因為房間太小，沒可能放得下一棵哈哈。大家有沒有講究的聖誕小習俗？留言分享一下吧！

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年尾除了有聖誕節，更是轉工旺季，對卡打算轉工的打工仔來睿，工作福利自然是考慮的重要因素之一。有網民列舉出香港公司常見的10個垃圾級福利，笑指有公司「連會供MPF（強積金）都好意思當係福利」。👉即睇香港公司有幾誇張👈

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