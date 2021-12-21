不少剛踏出校園，出來社會工作的職場新鮮人因不懂人情世故，有時在公司得罪同事或上司也不自知。近日就有連登網民力數在職場上Ｎ個得罪同事也不自知的行為，引起不少網民激烈回響，大家不妨看看自己曾否做過！



《大叔的愛》截圖

網民「戀過馬路」在連登討論區開POST 「職場上做左D咩行為得罪左人自己唔知」，指出職場上入世未深的菜鳥很多時行為會得罪同事，他更拋出幾個觀點讓網民們討論，例如一班同事去飲茶自己叫灌湯餃、講同事壞話仲開人名等等，雖然部分論點其他網民未必認同，但也引起不少激烈討論，當中「痴同事車坐」更成為討論焦點。

王力宏變渣男累音樂系學生漏夜改論文 崩潰大喊：早知研究周杰倫

👇👇👇15個職場菜鳥「得罪人都唔知」的行為👇👇👇

+ 10

樓主指「同事好心揸車車埋你，自己走去坐左後座」，雖然不少網民都認為這樣做代表無禮貌，當了同事是司機，但如果幾個同事痴車，又應該是誰坐副駕座才最啱身分？有網民表示「前排乘客位要讓比大佬坐？大佬指上司/老闆之類」，而且若有同事坐副駕位在途中落車，也應該揾一個坐後座的同事補位上前坐，以避免揸車同事猶如的士司機。而有份痴車坐的同事，也應該幫手俾停車場或隧道錢，令「車主個心會舒服d」，並非老憑要車大家。在職場勇敢生存真是大學問呢！

👉 2021上半年最受歡迎AV女優排名 妹系新人霸榜、三上悠亞只得第三

同場加映：見工收Offer被要求分成20K薪金+5K津貼 網民解構分開計會有伏？

見工獲得理想Offer是件開心事，不過近日有網民指自己獲Offer時被HR要求分拆薪金為薪金及津貼兩部分，雖然所得的人工金額沒有改變，但卻令他相當疑惑，繼而向一眾網民求救，嘗試了解HR的用意及詢問究竟應否接受該Offer。點擊看網民點睇！