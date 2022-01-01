【2022/新年/染髪/髪型潮流】新的一年來臨，每逢年頭年尾大家都會頻頻出席不同聚會，為自己打扮得漂漂亮亮！說到2022年的髮色趨勢，除了近期Pantone公佈的最新年度顏色「長春花藍」外，一向百搭顯百白的奶茶色也是熱門之一！



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無論是喜歡低調或是想成為眾人焦點的你，都不會拒絕幫自己在新的一年裏換上一個新形象。色彩權威Pantone彩通公司公佈了2022年最新的年度顏色Very Peri長春花藍，這種充滿仙氣，猶如精靈般的藍紫色，瞬間變成大熱的髮色趨勢！

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除了最普通的全頭上色外，其實染髮還可以選擇不同的造型來配搭自己的風格，比如這一年都很熱門的耳圈染，適合喜歡染搶眼顏色卻又想低調的朋友，又或者想在舉手投足間藏著一點小心機的女生們。

（IG@taeyeon_ss）

此外，若想在髮間增加一點質感和冷酷感的人，可以選擇以黑色為底色的BB Highlight。雖說一般「布甸頭」的漸變色像斷層一般不太好看，但害怕自己不能carry鮮艷色系的朋友，絕對可以利用漸變色來進行調和！能保留髮色的修飾感外，還能令頭髮更有層次感和氣質。

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快看看以下哪種2022年大熱髮色更襯自己吧！

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迫不及待想要在party中展現新形象的你，又會選擇什麼顏色來配搭自己的風格呢？

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被疫情影響導致社會充滿負能量的2021年即將結束，大家都希望新一年能夠扭轉局面，走出陰霾。最近日本占卜師搶先公布了2022年的「最強生日運勢排行榜」，大家可以在第1至366位找出自己的對應生日日期，看到未來新一年的運程預言和分析！2月出生的人有可能是最倒霉，或者是最幸運的第一位！

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