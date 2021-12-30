2022年疫情能否結束？經濟會否復蘇？本文整理了印度神童阿南德（Abhigya Anand）、法國已故星象大師諾查丹瑪斯（Nostradamus）、保加利亞已故預言家「盲眼龍婆」萬加（Baba Vanga）及英國預言家克雷格（Craig Hamilton-Parker），對2022年疫情、天災、政局及經濟表現的看法供你參考。



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首先簡單介紹4位知名預言家背景，印度神童阿南德（Abhigya Anand）自小便透過占卜星象的預言而被譽為神童，而令他全球知名的是2019年8月準確預言年尾會有神秘病毒大爆發，他也多次準確預言疫情走向。英國的克雷格（Craig Hamilton-Parker）是透過通靈來預知未來，他的成名作多是政經大事，例如2016年特朗普當選美國總統，以及英國公投贊成脫歐。

已故兩預言家靠後人演繹預言

法國已故星象大師諾查丹瑪斯（Nostradamus）於400多年前撰寫《諸世紀》（原名《百詩集》），行文造句婉轉隱晦，因此往往事件發生後，才有人發現書中某幾句是預言某件事，例如最近也有人指他某些段落預言了疫情爆發，而他過去成功預言的包括911恐襲及法國大革命。至於1996年逝世的保加利亞預言家「盲眼龍婆」萬加（Baba Vanga），同樣是透過通靈預知未來，曾準確預測蘇聯解體、南亞海嘯等重大事件。兩人的預言現在都是透過後人消化其遺下的訊息再演繹得出。

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2022凶多吉少？

新冠疫情困擾全球，2022年疫情似乎仍未過去，4位預言家都預言到明年天災頻生，政經不穩，更有國家領導人死亡 👇👇👇即睇4人預測👇👇👇

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留意番！預言不一定準確，4位預言家都多次被指「失準」，只不過往往十項預言中，有兩、三項命中，便會被放大其預測能力，所以以上內容當作參考便好，千勿盲信！

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