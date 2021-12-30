Netflix原創節目《單身即地獄》正在熱播中。雖然節目有「韓版《欲罷不能》」之稱，不過尺度似乎沒有《欲罷不能》大，幸好勝在有11名俊男美女參加者，令節目話題度不斷上升。上回跟大家看過女參加者的介紹，今次就和大家介紹男參加者！



《單身即地獄》截圖

《單身即地獄》1至4集有5男4女參加，在第5集將會再加1男1女，總共11名參加者。他們將共處9天8夜的時間，先在一個名為「地獄島」的無人島上生活及進行不同的挑戰，如果成功配對的男女，就可以前往一個名為「天堂島」的酒店總統套房住一晚。在地獄島的時候，所有參加者都不可以透露關於自己的詳細資料（包括年齡及職業），只有前往天堂島的時候才可以更深入了解對方。

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成功配對的男女可以到「天堂島」獨處。／《單身即地獄》截圖

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【1】金賢中

27歲的金賢中，雖然年紀輕輕，但已經是一間健身中心的老闆，同時亦是一名健身教練及模特兒。憑著健碩的身材及帥氣的外表，他曾經在2019年獲得「Mr. International Korea」的季軍以及「Mr. Model Worldwide」亞軍。

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【2】文世勳

第2位出場的是文世勳。雖然他暫時並未有機會前往天堂島，代表在節目中尚未透露關於他的年齡和職業等資料，不過在網上已經有不少人將他起底。據悉，他今年26歲，是一間餐廳的老闆。怪不得在節目中，他經常都是負責煮飯的那一個！另外，他與另一戀愛節目《Heart Signal 3》的男參加者金江烈是好友關係。

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【3】金俊植

接著出場的，是金俊植。現年27歲的他，一向對飲食健康方面非常講究，在大學3年級的時候已經開設自己的公司，現時是一間健康食品公司的老闆。

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【4】崔時訓

29歲的崔時訓，是一個衣服品牌的老闆，同時亦是一名演員。不少網民認為，他的外表與男演員李鍾碩有幾分相似，因而又有「翻版李鍾碩」之稱。而他的出演作品主要集中於砲影界及網劇圈子，今年曾經出演網劇《Romanced》。

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【5】吳振澤

吳振澤在一出場的時候成功以西裝look及鬚根造型引起全場關注，不少參加者都誤以為他是混血兒。雖然他看似十分成熟，但原來他只有29歲，令人感到十分意外。他是一間西裝店的老闆，過去亦曾經出演過其他的戀愛節目。

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【6】車賢勝

在第5集的預告中可以得知將會有新成員加入。根據網民的猜測，新的男成員就是30歲的車賢勝。他是一名舞者、模特兒、YouTuber，經常擔任女歌手宣美的伴舞。在2018年，他赤裸上身與濕身的宣美在台上表演因而成名。現時，他於IG上擁有超過40萬名follower，是眾參加者中之首。

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《單身即地獄》於每周六都會於Netflix獨家播映，共有8集，至2022年1月8日結束。有興趣追看的朋友，記得留意！

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