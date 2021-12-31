俗語說人無恥便無敵，如果你有要事需借住別人家幾天，你會客客氣氣，還是真的當成自己屋企？有網民日前在網上發文表示，兒子女友上星期突然跟家人鬧翻，便不請自來地搬到他們家住。一開始以為她只是借住幾天，誰知隔日她便把自己全套傢俬搬到家中，當正自己是女主人一般，然而這只是惡夢的開始……



《紀念日》劇照

近日台灣有網民在爆料公社中匿名投稿，控訴兒子女友突然搬到她家住的一連串荒誕舉動，很快便引起了網民們的熱烈討論！根據這位媽媽的敘述，上星期兒子的女友突然和家裏鬧翻，連兒子也沒問便自己跑來跟他們住，她和她先生事前並不知情，因此下班後才發現對方不請自來，還搬了一堆行李。

她的兒子看到後也當場呆掉，因為他以為對方只是暫住幾天，為此更大吵了一場，但隔天大家都要返工的關係，便打算容後再議。沒想到隔日下班回來，媽媽發現自家車庫竟塞滿了這位女友的全套傢俬，上至衣服，下至電視櫃都應有盡有，令她非常憤怒。

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雖然急call了兒子回來處理事件，可是這位臉皮極厚的女子竟立刻上演「一哭、二鬧、三上吊」的戲碼，結果不得而已只好先妥協。誰知，這位女子住進媽媽家後，吃完東西就走、衣服也不洗、零食袋也不扔，每天大安旨意媽媽一家服侍她！就算兒子出聲表達不滿，她也以自己不是這個家的人為由，拒絕幫忙做家務。

《香港愛情故事》劇照

這一切無理的行為令樓主氣急敗壞，可惜就算兒子說盡狠話，自己旁敲側擊地打聽對方的家中情況，也同樣徒勞無功。直到現在這位女子依然賴在家中不走，束手無策的樓主只好上網向網民求救送走這尊大佛的方法。

一眾網民也對樓主的遭遇深表同情，於是大家紛紛獻上不同奇招，務求盡快把事主一家拯救於水深火熱之中！除此之外，也有不少網民建議事主報警處理，讓執法人員尋回對方的家人，否則這樣下去只會越來越糟糕！

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如果你是事主，發現自己的兒子交了這樣一個惡頂的極品女友，你又會怎樣做？是會先直接建議分手，還是處心積累讓兒子先醒覺再分手，告訴我你的想法吧！

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在外國一個匿名投稿媒體「Fesshole」，近日出現一則投稿，短短幾句說話，已經引起廣大網民討論。投稿人是一名妻子，她表示丈夫近幾年一直在升職，他因此意氣風發，對自己的工作能力十分自信，認為這是自己應得的（earned them）。然而，妻子說事實是「在過去的幾年時間，我一直跟他的上司發生性關係！」網民看到這裡，都以為是丈夫食軟飯，沒想到更反轉的劇情在後頭！

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