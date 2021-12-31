【2022/新年願望/新年目標】疫情下相信也沒有幾多個香港人留戀2021吧！過去一年許下的願望或人生目標又有沒有達成到？《開罐》為大家整理了10個經常會半途而廢的新年目標，看看你中了多少個。



有網民直言所謂的新年目標，其實只是「新年FLAG」（不會達成的願望），又分享美國臨床心理學家Joseph Lucian的發現，每年2月的第二周，80%的新年目標都已經壽終正寢。

👉 2022凶多吉少？疫情未完、有領導人被殺？4大預言家預測出奇相似社交應用程式Strava也曾分析了全球3,150萬用戶活動之後，發現在每年的1月12日，與運動相關的新年flag就已經集體倒下。亦有網民注意到，1月1日的健身室全部爆滿，不過到了1月10日，健身室就空空如也。

網民進一步引述Joseph Lucian指出，在許下新年願望的人當中，只有約8%至12%的人，能將自己的「新年FLAG」立到底。你覺得自己能堅持多久？

👇👇👇按圖看10個新年目標的理想與現實👇👇👇

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最後有沒有發現，自己每年許下願望和目標，其實九成是一樣呢?無限loop只因沒有一樣做到吧 !

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踏入2022年，大家不妨回顧2021年所發生過的事，到底有沒有完成年頭訂立的目標呢？如果未能達成心願，也不要氣餒！進入新一年，先看看日本占卜師的12星座運勢排名，分析來年的愛情、金錢和事業運程，把握先機，讓未來一年過得更有意義！