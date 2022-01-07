《蠟筆小新》爸爸超有錢？4大動漫家庭樓價　大雄家境其實唔差？

許多我們從小看到大的日本經典卡通人物《多啦A夢》、《櫻桃小丸子》、《蠟筆小新》、還有在日本當地知名度頗高的《海螺小姐》都是陪伴著許多人渡過童年的回憶，當時並不會特別覺得他們特別有錢，只有散發出平凡家庭的氛圍，Twitter有網友特地找房產專家，針對這些日本經典動漫角色的房產進行現實對照的估價，發現他們可能比大家想像中的還要有錢。



《多啦A夢》裡大雄家的房子大約位在東京都練馬區，這樣一幢二層的獨棟別墅目前大概需要6400萬日元，而且這個估價是僅有對於土地的估價，並沒有將房子的價值估算在內。即使大雄家只是租住這幢房子，也當地租金行情至少需要一個月16萬日元的房租。

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《蠟筆小新》裡的野原新之助住在埼玉縣春日部市。按照現在的地價市值，他們家的房子大概價值2160萬日元。雖然房價比不上大雄家，但就有人特別指出，小新家基本上電器家電都一應俱全，電鍋、微波爐、咖啡機、超大冰箱、兩台冷氣機、三台吸塵機還有三台洗衣機，此外還不乏許多高價位的錄影機、相機、電腦等，連小白的狗窩都要價折合3,100港幣，他們家的車子也換了三台，因為前兩台都被美冴撞毀！

也有人提到他們家每月的電費就要2000港幣、美冴的衣服、保養品除了數量驚人之外，其實都是名牌！廣志還有打高爾夫球的興趣，都說明了廣志其實是非常會賺錢的。

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《櫻桃小丸子》中生活在靜岡縣的小丸子雖然漫畫中給人的形象並不沒有特別富裕，畢竟有個超級大富豪同學花輪做對比，給人感覺他就是平凡的家庭，但這並不妨礙身為小學生的她道出的每一句人生真理。

雖然他們家的物質生活上可能比不上野原新之助，但是小丸子家的爸爸卻是一個賺錢能力為謎的角色，職業模糊、遊手好閒、還非常愛喝酒，卻一樣能夠撐起一家六口的開銷，只能確定如果不是小丸子爸爸非常會賺錢，就是他們家友藏早早就攢下不少財富，小丸子家的市值估算則在1540萬日圓。

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《海螺小姐》香港的觀眾可能比較不熟悉，但在日本當地名氣卻完全不遜於前面三部作品，《海螺小姐》是日本真正意義上的國民等級的長壽動畫，自1969年10月開播至今，集數超過2000集，2013年時，動畫版還曾被健力氏世界紀錄認證為「播放時間跨度最長的電視動畫片」，而且在日本關東地區的收視率直接碾壓《名偵探柯南》、《多啦A夢》等作品。

海螺小姐的家在土地價格在估算後，竟是驚人的1億6200萬日圓，單以房價來說就算是《多啦A夢》、《櫻桃小丸子》、《蠟筆小新》他們三個人家裡加起來都比不上《海螺小姐》呢！

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