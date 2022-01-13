月經︱男人「這部位」汗水塗嘴可調經？網友崩潰：寧可一輩子失調

月經不順、經期失調是許多女生的惡夢，尤其伴隨而來的種種不適，更是讓女生痛不欲生、苦不堪言！但你知道「把男性腋下的汗水塗在嘴唇上」，居然可以幫助放鬆情緒和調節月經嗎？



男人哪個部位的汗水可以幫助調經？

由台灣藝人曾國城、蔡尚樺主持的益智節目《全民星攻略》，日前出了一道題目問及「將男性哪裡的汗水塗在嘴唇上，可以幫助女性放鬆情緒和調節月經？」答案選項有胸口及腋下兩種，不僅引起現場來賓熱議，也讓負責答題的伊林女模宋哥直呼「怎麼口味那麼重啊！」

▼▼▼男人汗水可調經？按圖即睇點解！▼▼▼

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正解嚇壞眾人！腋下汗水為何有這些功效？

正確解答公布後更是驚呆了眾人，因為答案正是大家避而遠之的「腋下」。主持人蔡尚樺解釋，根據神經科學雜誌的研究，男性汗水中含有一種叫做「雄二烯酮」的成分，這種成份不僅可以喚起女性性慾，同時有助於放鬆心情。因此，將雄二烯酮含量較高的男性腋下汗水，塗在女生嘴巴上，甚至可以達到減緩月經不順的功效。

除此之外，由於異性戀的女生及同性戀的男生都會受到雄二烯酮吸引，所以很多男性香水都會添加此成分，增添男性魅力。

網友看完怎麼說？

這樣意想不到的題目解答，在Facebook社團《爆廢公社二館》掀起一陣瘋狂討論，許多男網友紛紛開始tag自己的另一半，笑說要幫忙調理經期問題；而多數女網友則崩潰表示「寧願繼續情緒緊繃、月經不順」、「這是直接臭到失去意識不是緩解吧」、「有狐臭不就吐死」、「會喚起女生的殺氣吧」。

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