《全民造星4》女團今日出道！一眾因為MIRROR而婚姻破裂的前夫們，在facebook開設群組「前夫反撃戰」，熱烈慶祝成團之外，亦為終於可以明正言順追女團，而感到無比興奮。群組開設一天，已經有超過三萬人加入，場面墟冚。



前夫反撃戰群組開設一天，已有超過三萬人加入。

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不少前夫都在群組中一吐污氣，指自己在過去3年忍辱負重，今次終於可以好好振一次夫綱，明正言順追女團、買週邊，並對此表示無比興奮「我都忍得你耐」。亦有前夫笑言，當夫妻二人都同時追星，卻是苦了小孩，「小朋友會發現，一路照顧佢、眼前嘅一男一女，原來都唔係佢父母。」同時亦有「準前妻」偷偷加入群組，一句留言令前夫們瞬間啞火，引起前夫要求管理員「落閘」，十分搞笑。

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有網民感嘆風水輪流轉，不過亦有前夫指自己仍未「放監」更貼出自製meme圖自嘲一番。另外，女團出道之後，少不免會代言產品，有前夫希望她可以代言模型、玩具，讓自己可以花一下私已錢。不論你是前妻還是前夫，江湖從此多事了。

有前夫仍未「放監」，只好自製meme圖自嘲。

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