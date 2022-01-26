新的一年有新的開始，很多人都想找到令2022年行好運的指引。日本節目ダウンタウンDX最近在新年特輯中就請來水晶玉子老師，以星座和血型的組合列出1至48位的總合排名，詳細列出各個組合的運程。大家一起來看看自己今年運勢如何吧！



ダウンタウンDX 截圖

日本占卜師水晶玉子老師列出的「星座+血型」組合運勢排名，詳細列出各個組合發展預測。第48位是金牛座的O型，向下繼續看2022年運勢排名，你排第幾？👇👇👇

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第四十八位 金牛座 + O型

你想做的事都不會順利，更會被周圍孤立，連站在自己一方的人也會成爲敵人。

第四十七位 山羊座 + O型

挑戰過多的事情是將會是死因，在關鍵時刻經常會生病。

第四十六位 金牛座 + AB型

隨波逐流會令你失去表現自己的機會，小心不要被甜言蜜語引誘，人財兩失。

第四十五位 處女座 + O型

要注意凡事矇混過關的話容易引起糾紛，更可能失去對自己重要的人的信任。

第四十四位 山羊座 + AB型

2022年的你即使作出努力也得不到回報，凡是急進、勉强自己會成爲失敗的原因。

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第四十三位 射手座 + O型

以爲自己做好事卻引起仇恨、樹敵。與對手相爭會招來惡運。

第四十二位 金牛座 + B型

容易因過分自信而變得得意忘形，遵從規則、不要擅自行動。

第四十一位 處女座 + AB型

會有很多需要作出犧牲的情況出現，無論何事都應作出以對方優先的行動。

第四十位 天蠍座 + O型

有可能因太沉迷於自己的世界而被孤立，直率地接受別人的意見和忠告吧。

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第三十九位 山羊座 + B型

有失去自己重要的人和地方的風險，不被固有概念束縛的靈活度會成爲關鍵。

第三十八位 射手座 + AB型

因將自己和有趣的事放在首位而被人批評。即使是不喜歡的事也嘗試積極面對吧。

第三十七位 天秤座 + O型

由精彩的去年變成無聊的一年，因被別人追趕而無法成長。

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第三十六位 金牛座 + A型

將喜惡太直接地表現出來會令別人覺得你很難對付。與異性的邂逅會成爲麻煩的源頭。

第三十五位 處女座 + B型

2022年的你如果做事不聽其他人的意見就不會有成果，凡事都要謙虛。

第三十四位 天蠍座 + AB型

戀愛與工作都要小心，不應過份進取，不考慮結果的行動會帶來不良效果。

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第三十三位 巨蟹座 + O型

工作順利的背後壓力攀升，小心不要意氣用事以致與身邊的人產生距離。

第三十二位 山羊座 + A型

效率低的一年，會因與金錢無關的工作而忙碌，引致經常生病。

第三十一位 射手座 + B型

容易因任性、固執的態度令人際關係破裂。要重視與家人和朋友的關係。

第三十位 天秤座 + AB型

好好照顧身體，有健康的體魄，2022年才會有好運氣和新的戀情。

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第二十九位 水瓶座 + O型

2022年若只滿足現狀，反而會影氣運勢。若勇敢作出新挑戰，8月後運氣會攀升。

第二十八位 處女座 + A型

今年切忌好高騖遠，凡事要量力而為。多點出外見識，可能會讓你遇見一位重要的人。

第二十七位 天蠍座 + B型

2022年是發揮技能和個性的機會。不過要小心因此得意忘形。

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第二十六位 巨蟹座 + AB型

要小心因爲過分收緊距離而被人討厭。不過分干涉別人的行動才會帶來好運。

第二十五位 獅子座 + O型

這一年成功的關鍵是與因麻煩而延遲的事情正面對決，誠心誠意地面對的話，財運也會相對上升。

第二十四位 射手座 + A型

2022年不要忘記初衷。審視現在的生活，重新開始將會是成功的關鍵。

第二十三位 水瓶座 + AB型

上一年你較忙碌和充實感，但你今年卻所有事都提不起勁。另一方面今年可能會遇上一個令你面紅心跳的異性。

第二十二位 雙子座 + O型

今年的你會得到很多機會，地位會有上升。在忙碌的生活中也要注意不要亂花錢。

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第二十一位 天蠍座 + A型

2022年你將會有令人心動的邂逅。不過要小心説話，否則可能導致不好的結果。

第二十位 天秤座 + B型

你的努力得到認同，但千萬不要得意忘形，反而要將自己受到別人關照的事放在心上。

第十九位 巨蟹座 + B型

事業與戀愛都會向好的方向發展，只是你不夠自信。不要單單依賴別人，試試用自己的力量解決問題吧！

第十八位 獅子座 + AB型

2022年你將會有重要的發現，成爲人生的轉捩點。但優柔寡斷的性格會成為你成功的最大障礙。

第十七位 雙魚座 + O型

發揮你豐富的想像力，將有趣想法立刻轉爲行動。即使財運不錯，也要小心不要亂用。

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第十六位 天秤座 + A型

日常生活的小確幸會讓你的2022年充滿幸福。雖然財運一般，但可能有命中注定的邂逅。

第十五位 水瓶座 + B型

今年你在時間與金錢上會有餘力，讓生活過得更充實。將時間運用在工作以外的事情上吧！

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第十四位 雙子座 + AB型

2022年適合轉職或創業，對社會作出貢獻。

第十三位 白羊座 + O型

今年你會學識向前看，將煩惱與迷惘推開。雖然會受到很多人的依賴，也會相對感受到壓力。

第十二位 巨蟹座 + A型

抛開執著，2022年事業運和戀愛運都會提升。不要害怕失敗，勇敢地作出新挑戰，隨時可以出POOL成功。

第十一位 獅子座 + B型

2022年中擴大你的活動範圍，就可以金錢與愛情兩得。不過，要小心分辨誰是敵是友。

👇👇👇即睇一至十位組合運程👇👇👇

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