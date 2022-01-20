Netflix電影《解禁男女》即將在2月11日上線，劇情改編自同名網絡漫畫，請來徐玄和李濬榮演繹SM主僕關係，題材絕對夠刺激。原來兩位主角都是偶像組合出身？因為尺度太大而被列為16禁？《Opener》就介紹7個重點，為你起底角色和劇情！



1. 組合出身的忙內成員

徐玄在2007年出道，是著名女團少女時代的成員之一，當年16歲的她更是年紀最小的「忙內」。雖然徐玄近年主力拍戲，但其唱歌實力也不俗，2017年發行的首張Solo專輯《Don't Say No》更獲一位。

李濬榮在2014年以藝名Jun加入男團U-KISS，擔任主Rapper，中途加入的他自然成為隊中「忙內」！李濬榮之後參加選秀節目《The Unit》奪冠，曾是限定男團UNB一員。

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2. 轉型大成功

徐玄近年主演多部電視劇，例如《時間》及《你好德古拉》。她在《私生活》突破平日形象，飾演一名騙子，演技獲得好評。

徐玄 / 《私生活》劇照

U-KISS名存實亡，李濬榮亦將重心放到演技活動上，去年分別主演韓劇《Imitation》和《成為你的夜晚》，前者的角色更是一位偶像組合成員，可說是本色演出！

李濬榮 / 《Imitation》劇照

3. 第一次主演電影

徐玄和李濬榮都累積了不少拍劇經驗，不過兩人其實都是首次主演電影，正式進軍大銀幕。

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4. 網絡漫畫改編

《解禁男女》改編自同名網絡漫畫，講述男主角「智厚」有著獨特性癖，某日被公司女下屬「智宥」無意得知其秘密，結果身份大調轉展開主僕關係。147話的漫畫已完結，等不及電影上架的粉絲們可先看漫畫版過癮。

5. 被評為16禁

電影被Netflix列為16禁（色情及暴力）分類，比列為７的《單身即地獄》高一倍，首輪預告兩位主角已大玩SM綑綁，未知戲中會否有更刺激的情節呢？

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