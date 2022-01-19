日本一向盛產冷凍食品，既方便又好食，令港人羡慕。特別疫情下大家都希望有一個快、靚、正的方法解決晚餐。最近日本冷凍食品公司ニチレイ就準備推出一款急凍中華冷麵，用微波爐叮完唔會變熱，依然能保持涼爽、彈牙的口感，引起網民討論。究竟是運用甚麽神奇技術做到的呢？



（ANNnewsCH 截圖）

用微波爐烹調的冷凍食品基本都是熱食，與清爽彈牙的中華冷麵好像完全拉不上關係。不過日本冷凍食品公司ニチレイ就有不同的看法，準備於3月1日推出一款急凍中華冷麵，運用一個簡單原理令麵條保持口感、溫度。

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冰塊的分子構成令它難以被微波融化，運用這個特性就可以節省過冷河等等降溫步驟。ニチレイ的這款急凍中華冷麵内含冰塊，將冷麵放入微波爐煮食後麵條雖然被解凍，但因爲有表面上的冰粒，仍然可以令冷麵保持清涼。

日本冷凍食品協會數據顯示，疫情下日本國内家庭用冷凍食品生產量（2020）比往年上升11.4%。市民對長期保存的食品需求大增，ニチレイ就看準市場空缺推出急凍中華冷麵。

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雖然食品公司表示盡早發售是想讓更多市民認識，但是中華冷麵本是夏天消暑代表，日本現在冰天雪地，ニチレイ的選擇引網民笑道：「依家冬天咋，會唔會早咗少少？」「我要喺屋企開大暖氣食中華冷麵！」

（ニチレイ冷やし中華 網頁截圖）

另外亦有網民提出：「作爲冷凍食品公司，不如解決咗急凍意大利粉就算跟住包裝指示嚟叮，入面都係重結冰嘅問題先啊！」防疫政策下香港人晚市沒有堂食，希望也能推出這種方便快捷的食品，為市民節省不少時間、工夫。

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