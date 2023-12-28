生BB本來是件開心的事，但若懷胎時才驚揭患了癌，腹中BB和自己性命只能二選一，大家會怎樣選擇？日本節目《跟你返屋企》曾到訪一個温馨家庭鈴木家，才知道鈴木太太離BB出世前一個月才發現患癌，要面對兩難局面。



鈴木媽媽（節目截圖）

《跟你返屋企》節目組這次家訪了鈴木一家三口，鈴木家非常整潔，也為7個月大的兒子安排了大量空間。不過採訪後發現原來鈴木媽媽在兒子預產期前一個月才發現自己患舌癌，原來準備迎接新生命誕生的她和家人知道後晴天霹靂，她更為保胎兒一度想過放棄治療。

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鈴木媽媽以爲自己口腔炎去檢查的時候卻被轉介至醫院，最終發現是舌癌。當日是2021年2月9日，離預產期的3月19日只有一個月左右。如果等到兒子出生再做手術癌症可能已經擴散，需要盡快做手術，不過麻醉藥又會對胎兒有影響。

所以鈴木夫婦唯有更改原有計劃，於2月25日提早入院，準備26日剖腹生產。休養幾日後在3月3日移動到口腔外科，第二天就進行切除舌頭上癌細胞的手術。最終在3月10日母子兩人一起出院，在原定預產期前完成了出產和手術。

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兩夫妻表示即使完成手術出院，鈴木媽媽依然忍受了不少痛苦。因爲餵母乳期間不可以處方較强力止痛藥，令她舌頭和喉嚨相當疼和不適。

被問到她是如何渡過這峰迴路轉的一個月，鈴木媽媽表示母愛真的很神奇。靠著「我唔可以留低一個咁細嘅小朋友死㗎！」的念頭，以及餵母乳時看到兒子的笑容，她就可以忘記所有的痛苦。

雖然癌症有可能會復發，鈴木兩夫妻決定以樂觀心情面對，將覆診的路程當成遊車河約會。對未來只希望可以維持幸福現狀，一家人健康地生活，在疫情過後再一起到訪不同地方。

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鈴木一家三口合照（節目截圖）

即使鈴木媽媽年紀輕輕、更在懷孕期間發現患上癌症，憑著母愛並夫妻之間互相支持，他們一家人順利渡過難關過著幸福快樂的生活。祝福鈴木媽媽和兒子也健康呀！