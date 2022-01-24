相信大家對清水健這個名字非常熟悉，曾與過萬位女優合作，是日本AV界的傳説。最近電視節目《じっくり聞いタロウ》拜訪清水健家，他大方分享多年來生活習慣，包括飲食、睡眠、運動等等執著，更提到一份「勃起餐單」。到底清水健是如何長年維持精力充沛呢？



清水健 （網絡圖片）

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清水健今年已經42歳，但依然保持一個月拍攝25套AV，是日本AV界强者。在節目《じっくり聞いタロウ》中，製作組就拜訪他的家。首先，節目介紹清水健的健身習慣，他表示，每次在AV拍攝開始前2至3小時，會起床做引體上升，保持身體柔軟度。清水健亦指，自己健身不會限定次數，而是做到滿意爲止，因爲：「人如果一開始定個數字，超越咗嘅時候，就會出唔到力。」

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各位男士如果想好像清水健一樣身壯力健，可以參考他的秘訣，培養良好飲食和睡眠習慣，就可以令自己屹立不倒！盼望性福美滿的女生們，也不妨為另一半炮製勃起餐單吧！

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