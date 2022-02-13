人很多時候表面上跟實際性格不一樣。日本網站TRILL最近就分享一個心理測驗，透過一張簡單的圖片就可以知道你的隱藏「説謊指數」。一起來試試吧！



有另一半的大家有沒有試過懷疑對方講大話呢？日本網站TRILL分享了一則心理測驗，可以了解人的「説謊指數」。快讓另一半試試，看看他們有沒有隱藏説謊傾向吧！

問題：看到下面的圖案你會聯想到甚麽東西？

TRILL 網站圖片

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【A】 直升機

【B】 平地鑊

【C】 鴕鳥

【D】 音符

👇👇👇即睇各個答案代表甚麽説謊指數吧！👇👇👇

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【A】 直升機：80% 像呼吸一樣簡單

【B】 平地鑊：20% 不擅長説謊，會自爆

【C】 鴕鳥：60% 有技巧的説謊

【D】 音符：40% 迫不得已才説謊

如果想看心理測驗答案的詳細分析，可點擊上圖觀看！

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