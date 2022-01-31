2022農曆新年絕對不易過，因為疫情令社交距離措施又再實施，相信大家都要減少出外拜年。既然不能逗利是，戲院又要關門，不妨改為宅在家看Netflix。《Opener》為你整理7套題材搞笑又輕鬆的韓國電影和劇集，假期快來馬拉松式煲劇吧！



《炸雞特攻隊》劇照

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韓國電影近年聲勢越來越好，不時都有高質素的電影登場，例如同樣在韓國新年檔期上映的《炸雞特攻隊》就贏盡票房和口碑，講述5位被炸雞店事業耽誤的警員，緝拿毒梟同時又不能太高調，偏偏餐廳就成為人氣食店，矛盾又搞笑。

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