熱播的ViuTV原創劇《IT狗》，劇情顧名思義講述一班IT從業員的血淚史，似乎會是男演員居多，不過劇中也有不少女角色，《Opener》為你起底其中7位女演員，關注她們的演出，甚至「入坑」變粉絲的話就要惡補了！



陳漢娜 / 《IT狗》劇照

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《IT狗》劇情講述葉念信（凌文龍 飾）本身是銀行IT部職員，被炒魷魚後不惜賣樓創業，計劃開發電子婚宴人情App「PayPayDuck」。他在創業的路上跌跌撞撞，遇上蒙玲（陳漢娜 飾）、Tony（Lokman 飾）、Kenneth（岑珈其 飾）及Never（Frankie 飾）等人後，發展出搞笑又充滿血淚的「IT狗」故事。

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劇中不少女演員都較少在電視出現，或者戲劇經驗不多，但演員間的合作充滿火花，令整部劇笑點不斷！特別是飾演蒙玲的陳漢娜原來都可以行搞笑路線，型格日系打扮的她曾獲金像獎提名，又獨自去過日本旅居，但此趟旅程竟令她患上抑鬱。

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陳漢娜自爆疫情期間曾一度零收入，幸好接連有多部MV女主角邀約，包括「教主」Anson Lo的《不可愛教主》，以及Dear Jane《人類不宜飛行》等等，絕對是近期最備受討論的女演員之一。

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ViuTV原創劇《IT狗》播放以來口碑不俗，爆笑金句連連，成為開台以來收視第二好的自製劇，劇中道具亦引起網民注意，紛紛要求電視台推出周邊，昨日(26日)更應網民要求，在FB公布已將Johnny仔設計的披皮插畫製成Sticker讓觀眾下載。除披皮之外，網民還最想收藏哪些產品？👉網民最想收藏周邊