《那年，我們的夏天》近日播出最後一集，分手10年的崔宇植和金多美復合，大團圓結局，更登上Netflix本日排行榜第一！這對情侶由熱戀、分手到復合，中間經歷不少故事，亦令劇集出現大量金句，引起不少人戀愛時的共鳴。



《那年，我們的夏天》劇照

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韓劇《那年，我們的夏天》講述崔雄（崔宇植 飾）和國延秀（金多美 飾）分別是全校倒數第一與全校第一名，因10年前拍攝的紀錄片「逆行」，令二人受到關注，連同他們過往複雜又微妙的感情故事也被翻開。

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兩人分開了10年，又各自被女明星NJ（盧正義 飾）及紀錄片導演金志雄（金聖喆 飾）暗戀，幸好最後也成功復合。劇集有多句虐心又甜蜜的對白，獲讚是完美演繹大人的愛情故事！

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