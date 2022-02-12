【情人節】普天同慶卻又令無數人陷入寂寞深淵的日子，又點只得聖誕節，當然還有情人節。今年疫情無得出街食飯，但以往情人節香港大部分情侶都會選擇在情人節吃一頓豐富的獨光晚餐，然後渡過一個浪漫的夜晚；若早有了心儀對象的單身人士，也會藉著這個機會訴說自己的愛意。不過，不同的地方都有他們獨有的慶祝方法，韓國每年更會慶祝13次情人節！快看看以下8個世界各地的情人節是怎樣過的吧！



《將戀愛進行到底》劇照

就算是同一個節日，不同的地方也有他們獨有的傳統和慶祝方式，而說到誕生無數情侶的情人節，相信不少人都會聯想起日劇中那種充滿著青春韻味，帶點浪漫又帶點靦腆的送朱古力畫面。女生為了自己心儀的對象，把心意藏在朱古力裏，再默默送給對方。

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而相比起亞洲這種較為含蓄的表達方式，歐洲的浪漫之都法國則擅長直白地表達自己的愛意，甚至會和心愛的人一邊沐浴在陽光中，一邊在羅浮宮前互相親吻。不過，說到情人節之最又怎少得一年要慶祝13次情人節的韓國！

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其實無論是送上名貴的房車定香水，還是寫一封簡短的親筆信，這些各式各樣的方式，只要能表達出自己內心裏最真摯的那份感情，便彌足珍貴。如果你內心也藏著這份柔軟卻又難以開口的情感，不妨借著情人節這個日子好好地表達給對方吧！

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3.14是白色情人節，源自70年代末的日本，是男生回應女生在情人節告白的時機。但心儀的男生在白色情人節當天沒有表白，難道就等於出Pool沒希望？香港交友約會業總會創會主席黃嘉如（Yubi） 指，女追男是一門高深學問，單憑心口有個「勇」字係唔夠，還要掌握一些技巧。眼神接觸能讓對方在不知不覺間愛上你，分享秘密和成為他的聽眾也是技巧之一，但記著當中也有一些絕對不能做的NG行為！

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