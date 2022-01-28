婚變消息傳足多時，Angelababy和黃曉明今日(28日)宣佈離婚，不敵7年之癢，「無獨有偶」地張致恆老婆區燕雯亦單方面發文表示離婚。其實牛年有多對中日台明星夫妻都宣布離婚，不少網民都感到相當婉惜。



Angelababy和黃曉明宣佈離婚

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今日（28日）中午Angelababy和黃曉明同時發微博並留言：「感恩過去所有，未來仍是家人」隨後兩人工作室發佈共同聲明，指二人「決定和平分開，結束婚姻關係」，聲明中更表示二人於日前辦妥相關手續，未來將共同撫養孩子。

微博圖片

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兩人在2015年結婚，兩年後誕下兒子小海綿。他們早於2019年6月已開始傳出離婚消息，加上黃曉明爆出逃稅風波，二人近年已極少一同露面或互動，婚姻狀態一直是外界關注的焦點。

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