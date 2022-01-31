Netflix《殭屍校園》12集已經上架，獲讚將韓國拿手的喪屍題材再提升多一個層次，更成為香港本日排行榜第一位！雖然劇情相當豐富，但仍有不少伏筆和疑問未解開，難怪網民都估計極大機會會開第二季。



《殭屍校園》劇照

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《殭屍校園》改編自同名網絡漫畫，講述孝山高中某日突然有喪屍病毒肆虐，一眾學生合力躲避喪屍及防止受到感染的故事。先前已有不少電影是以喪屍作題材，如《屍殺列車》和《#ALIVE》，今次將故事搬到校園，更增加了青春和少許戀愛元素。

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