ViuTV《IT狗》今（4日）晚播出大結局，接近尾聲不少劇迷都表示不捨，更指會要求電視台添食第二季。因為加入80後和90後的不少集體回憶，而獲得一眾網民好評，大讚劇集貼地又入時，即重溫9大致敬和抽水位！



凌文龍重演熱爆一時的IVE示愛片！ / 《IT狗》劇照

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《IT狗》劇情講述葉念信（凌文龍 飾）本身是銀行IT部職員，被炒魷魚後不惜賣樓創業，計劃開發電子婚宴人情App「PayPayDuck」。他在創業的路上跌跌撞撞，遇上蒙玲（陳漢娜 飾）、Tony（Lokman 飾）、Kenneth（岑珈其 飾）及Never（Frankie 飾）等人後，發展出搞笑又充滿血淚的「IT狗」故事。

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此外還有其他搞笑彩蛋，例如Shirley（陳嘉寶 飾）叫大家Scan PayPayEgg的QR Code一幕，原來並不是PayPayEgg的IG，而是連結到導演簡君晉的社交網，令網民大呼自肥可恥！

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同場加映：IT狗丨陳漢娜獲金像提名、她IG逾80萬Followers 7位女星大起底

熱播的ViuTV原創劇《IT狗》，劇情顧名思義講述一班IT從業員的血淚史，似乎會是男演員居多，不過劇中也有不少女角色，《Opener》為你起底其中7位女演員，關注她們的演出，甚至「入坑」變粉絲的話就要惡補了！👉點撃看全文