港男寧有空放狗不肯升職兼加3成人工　女友鬧爆自私反遭網民圍罵

個個升職你估個個都想升職？近日有網民在討論區發文，指上司想提拔他，更向老闆推薦他接任上司職位及加薪3成，不過樓主坦言寧得閒放狗也不想升職，結果跟女友大吵一頓，女友大罵樓主不長進，不過網民卻一面倒圍罵樓主女友，更直言這些港女不要也罷！



情侶走在一起最重要價值觀相同，不過近日有網民就因升職問題跟女友吵起來，直接衝擊價值觀。網民Medvedev近日在連登討論區發文「唔想升職，但條女迫我升，好大壓力」，表示去年年尾上司準備移民，可能樓主是其中學師弟關係，一直好照顧他，更推薦樓主做接班人。

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不過樓主自言「未ready」，「而家月入3皮尾有雙糧，有不少於一個月bonus，唔使畀家用我覺得夠洗，又有空閒時間L吓狗拍吓拖不知幾開心」，擔心升職後要管下屬又要孭鑊又要跟其他部門周璇，「人工多12k 但時間一定無加壓力爆煲，唔好話拍拖，狗都無時間L」。

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樓主跟女友分享想法，但女友就罵他沒有為將來打算，只諗自己是自私行為，認為為了將來無論如何也應捱下，結果二人僵持不下更冷戰。網民對樓主是否接受新offer反應兩極，卻大比數認為樓主應該跟女友分手！

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樓主續表示二人冷戰後反覺得世界好清靜，但對方一找他就會精神緊張，因為又會「無止境嘅撩交嗌」，新年期間更向女友說要靜下想想是否想offer，實情是想避開對方，看來這段關係都凍過水了。。。

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2022虎年到了，疫情之下活動減少，亦有人決定提早拜年。有網民今年收到一份令他全家都大感頭痛的新年禮物：原隻半個人高的金華火腿，令他大為苦惱，因為根本不知道該如何處理，雖然知道是貴價食材，但仍又無奈又好笑。點擊這裡看樓主多崩潰！