即使對花式溜冰沒有認識，相信大家也有聽過「冰上王子」羽生結弦的事蹟。2022北京冬奧開幕，羽生結弦因遲遲未到埗而一度被傳退賽。不過他不負粉絲的期待，終於在2月6日到達北京，準備2月8日（二）早上的男子單人短曲賽事，挑戰冬奧3連霸。究竟這位「冰上王子」有何魅力，能迷倒這麼多少女呢？



羽生結弦（Getty Images）

👉 心理測驗｜你是小學雞定老人精？日網瘋傳一圖揭示你真實精神年齡

繼2014年俄羅斯索契和2018年韓國平昌兩屆冬奧衛冕冠軍後，羽生結弦為自己訂立了新的目標：要在北京冬奧跳出前人未到的4A 空中旋轉四周半。今天就讓小編帶大家簡單認識一下這位擄獲世界各地粉絲芳心的「冰上王子」吧！

👇👇👇點圖認識「冰上王子」羽生結弦👇👇👇

+ 6

👉 日本電視台員工票選 8位鏡頭後性格超好女明星 綾瀨遙屈居第二

試問誰不會愛上這位可愛與魅力並存的「冰上王子」呢？羽生結弦2月6日到埗北京時立刻被大量穿著防護服的醫務人員包圍，爭先恐後跟他合照。不過疫情嚴峻，這種行為引起日本網友批評，指有機會令他感染病毒，呼籲粉絲們即使興奮也不應該接近他。除此以外，也有不少粉絲非常關注這次北京冬奧能否看到小熊維尼的身影。大家認為它會不會登場呢？

同場加映： 心機婊｜日綜揭女生5大撩男舉動 扮「柱女」放電/這道具拉近距離

女人的敵人永遠是女人。當「心機女」做出令男生心跳加速的動作，女生們就會萌生反感，可是在男性眼中卻會看起來楚楚可憐，天真可愛。日本節目《あざとくて何が悪いの？》解構女生的心機舉動，今日就為大家介紹其中5個心機女招數吧！詳情請到原文閱讀👈 👈 👈