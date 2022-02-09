北京冬奧滑冰賽事中，韓國的黃大憲因犯規而落敗，中國運動員勝出。事後防彈少年團（BTS）隊長RM在IG Story上載賽事影片為黃大憲打氣，怎知竟激怒內地網民，大批人到IG洗版留言攻擊。其實BTS兩年來已試過6次得罪內地網民，在微博上更有「辱華團」稱呼！



防彈少年團（BTS）在全球擁有極高知名度

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2月7日的冬奧男子1,000米競速滑冰賽事中，韓國選手黃大憲先衝線，但重看比賽片段時，裁判員發現黃大憲犯規，最後改判中國運動員勝出。韓國天團BTS隊長RM亦有關心比賽，他在IG Story貼出賽事的影片，並加上拍手和讚好的Emoji。

黃大憲 / NEWSIS圖片

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有內地網民認為RM是為黃大憲打氣，結果翻牆湧入IG留言攻擊，RM個人帳號不設留言功能，一眾網民就轉到BTS官方IG表達不滿。多國ARMY（BTS粉絲稱呼）有見及此，就以代表BTS的紫色心心Emoji洗走攻擊性留言，令內地網民轉攻微博大鬧，要求BTS「滾出中國」。其實同類事件已不是第一次，BTS在微博上甚至有「辱華團」稱呼！

內地網民在微博大鬧BTS

👇點撃圖片看BTS如何多次得罪內地網民👇

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BTS今次再被指辱華，令不少網民都感到費解，覺得RM只是支持自己國家的選手，支持中國隊反而更不合理。留言說說你的看法吧！

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