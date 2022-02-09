新冠病毒疫情連日大爆發，今日確診1161宗創兩年來新高，多區檢測人龍打蛇餅，更有檢測站開站一小時後，因為人太多而要截龍；早前有中港貨車司機確診，令香港菜價升至近130元一斤，令人目瞪口呆。香港髮型屋由明日（10日）開始關閉直至月尾，更令不少市民趕搭剪髮尾班車，成為疫情以來另一道奇景。



多區檢測站人龍打蛇餅，更有檢測站開站一小時後，因為人太多而要截龍。

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隨著行政長官林鄭月娥於8日收緊防疫措，髮型屋及宗教場所於（10日）開始關閉，不少地方的快剪店都出現人龍，有網民直言，從沒想過會因疫情連髮都冇得剪。而多區檢測站持續多人、逼爆，千人等檢測的場面亦是兩年內罕見的場面。不少網民都感嘆，到底香港人還可以捱多久？

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哪一個名場面令你印象最深刻？又或者大家已經親身經歷過？希望這些場面不會再出現，疫情盡快過去，大家回到正常生活吧！

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疫情至今逾2年，政府不時開記者會交代大大小小疫情事宜，對市民來說，不少高官名字都變得「耳熟能詳」，除些之外，還有大量被廣傳、令人大反白眼的膠句，例如早前行政長官林鄭月娥，被問及為什麼見記者時不戴口罩，回應「香港市民需要知道我的感受。」令網民摸不著頭腦。👉即睇高官幾另類口才👈

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