無印良品的日常家居用品一向受歡迎，不斷推出新奇方便的生活雜貨。日前日本節目《ソレダメ》製作了一個無印特輯，介紹多樣受歡迎產品，《開罐Opener》今天就爲大家介紹當中10樣產品，讓你離理想家居更進一步。



《ソレダメ》節目截圖

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香港的生活空間不多，很多時候需要靠收納用品整理家居。而無印良品除了廚房用品、文具以外，近年亦推出多種食品、衣物、美妝護膚品等，令品牌越來越受歡迎，單單香港已有16間分店。疫情下在家工作的時間增多，大家不妨趁著這個機會看看以下10樣產品，重整一下家中的物品吧！

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日本受到新冠疫情影響，有不少人都因失業、收入減少等問題而陷入財困。日本山口縣阿武町上月向463個市民每人發放10萬円（大約港幣6096元）疫情援助金。誰知在發放過程中，政府竟然誤將4630萬円（大約港幣282.2萬元）送進其中一個居民的戶口。但該居民不但拒絕歸還款項，竟然還在11日内將錢透過網上賭博全部花光......

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