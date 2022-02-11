香港疫情爆發，今日新增超過1300宗確診，有消息指出香港尋求「國家隊」援手，除了為了大幅提高檢測能力，更為擴大封區鋪路。早前港大醫學院院長梁卓偉表示，現階段最有效方法是採取封城措施，做法可遏止傳播率可達至八成半，倡政府考慮。



疫情大爆發,香港各區檢測站都有大量市民排隊。（廖雁雄攝）

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隨著封區封城的風聲再次傳出，加上早前街市及超市都被列入表到處所，24日之後只有打了疫苗的市民才可以進入，不少人開始擔心，萬一擴大封區甚至要封城，生活物資特別是糧食，恐要提早儲備。

台灣營養師趙函穎以及外科醫生江坤俊提醒，一般民眾會儲備的罐頭、即食麵等，其實不是好選擇。由於封城在家少運動，就更要注意營養攝取。他們大方分享了10種常見、易於儲存而且又健康的食物，大家不妨考慮一下！

👇👇👇按圖看到10款你未必想到要儲備的食物👇👇👇

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雖然封城目前只處討論階段，亦布２消息指政府內部對此仍有分歧，不過有備無患，大家還是要多加注意，在家中儲存適量食物，哪怕遇上封樓，都不至於手足無措。

同場加映：疫情大爆發｜6個香港獨有奇景 檢測站一小時截龍、128蚊一斤菜

新冠病毒疫情連日大爆發，早前確診逾千宗創兩年來新高，多區檢測人龍打蛇餅，更有檢測站開站一小時後，因為人太多而要截龍；早前有中港貨車司機確診，令香港菜價升至近130元一斤，令人目瞪口呆。香港髮型屋關閉直至月尾，更令不少市民趕搭剪髮尾班車，成為疫情以來另一道奇景。👉即睇6個香港獨有疫情奇景👈

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