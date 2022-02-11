【第五波疫情/Omicron/網購】疫情下不少人避免出街，都會多了網購或叫外賣，專家就提醒Omicron病毒比其他新冠病毒停留的時間長，塑膠表面更可殘留長達10日。擔心物品在送運途中受污染？教你5大貼士拆封包裹，減低受感染的風險。



Omicron病毒隨時殘留在包裹上！ / 《Move To Heaven：我是遺物整理師》

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疫情下不少人都會選擇網購或叫外賣，甚至上網買定可長時間儲存的食材，不過台南市立安南醫院副院長許秉毅就提醒民眾要注意，因為Omicron變種病毒比其他新冠病毒停留的時間長：「Omicron可留在塑膠表面上長達10日，如果送貨員受感染，包裹送到收件人手上時可能仍有病毒殘留。」

疫情下不少人避免出街，都會多了網購 / Rosebox@Unsplash

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根據日本京都府大學發表的研究，Omicron病毒可在塑膠製品上存留6至10日，平均8.1日，原始及其他新冠變種病毒則分別由2.3日至7.9日不等。如果擔心物品在送運途中受污染，許秉毅亦教路5大貼士，可避免接觸及拆封包裹時感染病毒：

👇點撃圖片看5個步驟拆包裹同時防疫👇

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【1】不要直接放地下

未拆封的包裹不要直接放地下，先放在一張乾淨的紙上，即使是家中不用的報紙也可以。

【2】酒精濕紙巾抹包裝

先用酒精濕紙巾擦拭包裝，然後再消毒雙手。

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【3】網購貨品亦避免接觸地下

準備另一張乾淨的紙，將包裹內的物品放置在上面；第一張紙連同外包裝丟棄。

【4】酒精濕紙巾再消毒

再用酒精濕紙巾擦拭購買的物品作消毒。

【5】千祈千祈千祈，洗手洗手洗手

拆完網購物品後用洗手液再次清潔雙手，便可以避免沾染停留在包裹上的病毒。

拆完網購物品後用洗手液再次清潔雙手 / Ilona Frey@Unsplash

研究同時發現，若Omicron病毒沾到皮膚亦可停留21小時，同樣是多種新冠病毒之中時間最長。這一波疫情確診個案不時破千宗，愛網購的朋友們都要小心呀！

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