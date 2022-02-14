【Omicron/第五波疫情/在家工作/Homeoffice】香港疫情失控，每日新冠肺炎確診個案過千宗，不少公司都推行在家工作或者AB更，以減低人流及減少員工感染風險。不過疑心重上司不會因為WFH而對你鬆懈，更可能驚同事 Home Office 偷懶而經常奪命追魂 Call ，遇到此情況點算好？有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」教一眾職場小薯4招反客為主！



第五波疫情持續，政府及不少公司都安排員工在家工作（work from home）以減低傳染機會。但有時候 Home Office 分分鐘忙過返工，有網民大呻「在家Home Office但上司一早打嚟想點？」。

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面對疑心病末期的上司，天天奪命追魂 Call ，一眾打工仔應如何自救？企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」笑言，「如果你老闆係個左手信唔過右手嘅人，都願意畀你 work from home，基本上佢都係迴光返照，都知道咁樣係唔容易」，Son姐又分享4招對付煩膠老細，助職場小薯反客為主。

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雖說政府呼籲僱主讓員工WFH，不過仍有網民表示，很多老闆一於少理，更搬出自己的一套「防疫哲學」，開創不同奇情的防疫策略，例如有網民指出，上司提議員工可以早一小時上班，這樣就可以不同跟上班的人逼車，減低感染風險，令他大反白眼。亦有其他網民分享公司的古怪的疫政策，令人好笑又無奈。看10個老闆疫下奇情工作安排