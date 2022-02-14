今年情人節大家都應該宅在家度過，在疫情下兩口子在家健健康康、簡簡單單食個飯已好幸福。最近有日本通渠師傅在Twitter分享自己在每年情人節前後生意特別好，經常遇見排水管堵塞案例。原來不少人習慣將一樣東西棄置水管，令師傅相當無語……



《恋はDeepに》劇照

👉 拿破侖意粉登最荒謬意大利菜第1位 意大利人：菠蘿pizza都好過佢

這位網名為「真之介0113」的通渠師傅分享自己歷年來情人節時期都會收到不少相似排水管堵塞的案例，令他相當無奈。到底這種情人節大量出沒的案件源頭是甚麽呢？

👇👇👇點圖看情人節時期排水管堵塞的幕後黑手👇👇👇

+ 2

👉 深田詠美爆AV男優入行6個潛規則 有3大「長處」即可跟女優交手

一年一度的情人節，大家有做朱古力送給戀人、朋友的習慣嗎？平常又是怎樣處理剩餘物資或失敗作的呢？

同場加映：「喜歡薩莉亞的女友」插畫Twitter大熱 日本女生瘋狂模仿晒身材

相信香港人對來自日本的意式餐廳薩莉亞Saizeriya非常熟識，因價錢親民而受到不少學生、家庭歡迎。最近薩莉亞在日本卻因一張插畫成爲熱話。漫畫家クレハ(Kureha)在Twitter上載一張以「喜歡薩莉亞的女友」爲題的插畫，引起網民討論、拍照模仿。不過亦有一部分網民不滿Kureha的作品，在Twitter惹起罵戰……詳情請到原文閱讀👈 👈 👈