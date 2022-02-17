香港疫情嚴重，每日確診人數屢創新高，居家隔離、強檢、圍封、初步確診、檢測等資訊充斥，有時更頗為混亂，令人無所適從。年輕朋友可能會上網查，但對於老人家來說，可能更加難以理解。強檢結果仲未有？初步確診點算好？記者為大家整理了防疫必備7個官方熱線電話，以及全港檢測中心電話，各位讀者可下載予家中長輩傍身之外，遇到緊急情況，都可以立即撥打。



醫院爆滿，確診的市民要在醫院外等候入院。

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香港第五波疫情持續，大量染疫市民未能送院。醫管局日前表示，為等候入院患者而設的支援熱線1836115已經開設，每日上午8時至晚10時運作，解答醫療及感染控制等問題。早前政府亦開設了為居家隔離人士而設的熱線。熱線電話愈來愈多，而且分佈在不同的網站，甚至難以在網上找到，記者整理了防疫必備8個官方熱線電話，以及全港檢測中心電話。

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提示大家，抗疫的士熱線2月18日起開始服務，專屬車隊只會接送已預約到醫管局7間「指定診所」的人士，不會接載其他乘客。車身會貼有特定標示，以供市民識別。

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同場加映：最新強檢名單、測試樣本包派發點 緊貼疫情要bookmark的9個網站

香港疫情嚴重，每日都有大廈被圍封、強檢，檢測中心亦大排長龍。不少市民都是臨時發現要強檢，同時又發現附近的檢測中心已爆滿，登時手足無措。記者為大家整理了9個實用緊貼疫情的網站，由最新強檢名單、測試樣本包派發點，到各區檢測中心人流，甚至有確診互動地圖！Mark實這9個網站，就不怕錯過疫情資訊。👉即睇防疫網站指南👈

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