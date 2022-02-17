香港疫情嚴重，每日確診人數屢創新高，每日都有大廈被圍封、強檢，檢測中心亦大排長龍。不少市民都是臨時發現要強檢，同時又發現附近的檢測中心已爆滿，登時手足無措。記者為大家整理了10個實用緊貼疫情的網站，由最新強檢名單、測試樣本包派發點，到各區檢測中心人流，甚至有確診互動地圖！Mark實這10個網站，就不怕錯過疫情資訊。



政府網站會每日更新確診及強檢名單。

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👇👇👇即看10個緊貼疫情必備網站👇👇👇

連結一：強檢大廈名單（每日更新）https://www.chp.gov.hk/tc/features/105294.html

連結二：曾有確診或疑似個案的大廈名單（每日更新）https://www.chp.gov.hk/tc/features/102991.html

連結三：預約自己家附近檢測中心，免排長隊。https://booking.communitytest.gov.hk/form/index_tc.jsp

連結四：查看各區檢測中心預約情況，方便跨區檢測。https://booking.communitytest.gov.hk/zh-HK/

連結五：深喉唾液測試樣本收集包派發點：

-醫院管理局普通科門診診所https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/HA_clinics_submission_time_bilingual.pdf-全線郵政局https://www.hongkongpost.hk/tc/about_us/network/SpecimenCollection/index.html

連結六：以上所有地點的官方互動地圖（更新可能會有延遲）https://www.coronavirus.gov.hk/chi/compulsory-testing.html

連結七：入住檢疫中心須知https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/faq_close_contacts_qc_chi.pdf

連結八：民間自製染疫地點搜尋系統https://comenc.ddns.net/m_public_health/?controller=confirms&action=show&dist=%E5%85%83%E6%9C%9

連結九：疫苗預約https://www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/連結十：專屬的士（抗疫的士）預約 （2月18日起服務）www.designatedtaxihk.com

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同場加映：強檢結果仲未有？ 初步確診點算好？7個必備查詢用官方熱線電話

香港疫情嚴重，每日確診人數屢創新高，局家隔離、強檢、圍封、初步確診、檢測等資訊充斥，有時更頗為混亂，令人無所適從。年輕朋友可能會上網查，但對於老人家來說，可能更加難以理解。強檢結果仲未有？初步確診點算好？記者為大家整理了防疫必備7個官方熱線電話，以及全港檢測中心電話，各位讀者可下載予家中長輩旁身之外，遇到緊急情況，都可以立即撥打。👉即睇防疫電話簿👈

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