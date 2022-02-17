餐廳老闆世勳在《單身即地獄》大晒廚藝之後，不少參加者都表示要去光顧他經營的餐廳，其緋聞女友芝燕近日就與參加者賢中及敏知去吃飯，但三人合照竟獨欠世勳，令網民大呼：「男主角呢？」



世勳和芝燕一直被傳戀愛中 / 《單身即地獄》截圖

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韓國綜藝《單身即地獄》中，文世勳即使有其他女生向他表示好感，但仍堅持追求申芝燕，被指超級癡情的他成功打動女方，成為配對成功的4對男女之一！芝燕曾承諾會去光顧世勳開的餐廳，最近她就與參加者金賢中及成敏知一同前往。

申芝燕、金賢中、成敏知 / ig @__1126.1

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不過賢中及敏知就被網民笑是「電燈膽」，因為世勳和芝燕被傳拍拖多時，兩人不承認也不否認，又分別在訪問中透露對對方的好感。飯局令世勳和芝燕的戀愛傳聞再被提起，其實他們早被翻出大量曖昧證據，繼被踢爆疑似戀愛的姜素妍和吳振澤後，《單身即地獄》又會否有多一對情侶誕生呢？

👇點撃圖片看世勳、芝燕7大曖昧證據👇

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【1】第三次邀約才成功

世勳對芝燕一見鍾情，曾兩次選擇芝燕一同前往天堂島但都被拒絕，最後成功在帽子爭奪戰勝出，和芝燕到天堂島約會。

【2】不怕被拒絕

多次「食檸檬」的世勳不確定自己是否要堅持追求芝燕，他翻開《解答之書》竟抽到寫有「持之以恆」的一頁，即使旁人都勸他與新來的女參加者約會，他也堅持選擇芝燕。

【3】誠意打動芝燕

兩人之前不太熟悉卻又被認為是一對，曾令芝燕感到有壓力，她感謝世勳的堅持，因為真正認識過後發現他為人不錯，感到非常歉疚的芝燕更忍不住流淚。

【4】主動與世勳去天堂島

芝燕從未主動選擇世勳一同去天堂島，不過兩人單獨相處過之後，令她對世勳產生好感，最後決定與世勳再次到天堂島約會。

【5】暗示與芝燕戀愛中？

兩人最後互相選擇對方，不少觀眾都好奇他們是否拍拖，世勳受訪時就被問到日後子女看到這節目，如果老婆也在看怎麼辦？他回答，「一定會看到，看到就看到了吧，但可能媽媽也有參加節目呢？」

世勳之後又表示回答得太明顯，訪問者指可看過剪輯版本後再決定是否要刪改。世勳說：「芝燕那時候應該睡了...12點的話」，而最後亦沒有刪去這段答案。

【6】選擇世勳拍拖

結束節目後芝燕開通YouTube頻道，她拍Q&A時被問到「現實生活會交往的人」。在世勳、振澤及時訓3位一同去過天堂島的對象中，她甜笑選擇了世勳。

【7】光顧世勳餐廳

芝燕在節目中承諾會光顧世勳的餐廳「Only Go」，最後她亦與參加者賢中及敏知去吃飯。

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