Netflix《殭屍校園》開播創出好成績，盛傳會添食第二季，劇中不少人都慘被感染變成殭屍。不過原來有種道具超危險，連飾演校園惡霸「尹奎男」的劉仁秀都是受害者，更因此暴脹10kg？



劉仁秀 / 《殭屍校園》劇照

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《殭屍校園》改編自同名網絡漫畫，講述孝山高中某日突然有喪屍病毒肆虐，一眾學生合力躲避喪屍及防止受到感染的故事。除了因劇爆紅的「新生代男神」朴所羅門，其中一名終極Boss兼惡霸尹奎男（劉仁秀 飾）亦因角色夠賤格而跑出。

變成半殭屍的他成為劇中最大伏筆之一，被一班主角多次殺死仍無限復活，即使墮樓及全身骨折仍可回復原狀。不過劉仁秀自爆由開拍到殺青期間身形暴脹，因扮演殭屍體重急升10kg。

變成半殭屍後，連身形都跟住暴脹？ / IG @netflixkr

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劇集化妝師早前受邀上節目《文明特急》接受訪問，原來道具假血漿就是致肥元兇。道具血漿因為會塗在演員的嘴邊和牙齒上，怕有人會不小心吞下肚而使用糖漿製作。

工作人員解說如何製作道具血漿 / 《文明特急》截圖

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劉仁秀正是其中一個「受害者」，「後期演半殭屍，每場戲牙齒上都有假血漿，味道比我想像中更加甜。卸妝後才發現我的臉變得很大，一殺青便專心減肥了。」現時劉仁秀已極速瘦身成功，肥仔們果然都是潛力股呢！

劉仁秀殺青後極速瘦身 / IG @netflixkr

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