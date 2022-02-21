香港疫情嚴峻，不少公司為了減低同事間的感染風染，都推行不同程度的在家工作（WFH）政策。不過近日就有連登仔在網上吐苦水，指公司同事有濫用WFH之嫌來射波，最終返公司執手尾的只有樓主自己和上司！



不少市民近日冒雨在檢測中心做核酸檢測。（鄭子峰攝）

網民「ぺこら(食材)」日前在連登討論區發文，指公司就疫情的安排是有同事或其家人確診，該同事則會被安排在家工作。樓主指「一開波有個同事話自己家人初步陽性」，公司安排他WFH，「之後就嚟料，個個都話自己快速測試陽性，全部wfh」，最終全民都WFH，「到今日得返我同我上司喺公司，食曬啲手尾」。樓主心有不甘，表示「我今晚就話自己陽性，攬炒佢老X」。

👉拍拖5年才做愛兼失敗收場 台女堅決離婚驚覺前夫愛的竟是「他」

👇👇👇點擊圖片看網民反應👇👇👇

+ 2

網民對樓主的遭遇反應兩極，有網民表示同情： 「規矩係用黎懲罰守規矩既人」，「又幾好喎間公司」，「全部陽性咪可以齊齊返公司」，也有網民指陽性反應的測試圖片其實很容易假冒或偷圖 ，「真係好易 P圖P多條線，用手機P都係一秒嘅事」，不過不少網民認為樓主自爆無好處太蠢，「留名樓豬上司比佢更快話中咗要WFH」。

👉FaceApp大臉功能實測 MIRROR十二子瞬間變肥佬 邊個肥咗都型仔?

雖然不知樓主最後會否上報自己確診，不過虛報自己呈陽性呃WFH，被揭發隨時疫情下連份工都保不住，真心不鼓勵大家這樣做！

同場加映：最新強檢名單、測試包派發點 疫情要mon實的10個網站｜不斷更新

香港疫情嚴重，每日都有大廈被圍封、強檢，檢測中心亦大排長龍。不少市民都是臨時發現要強檢，同時又發現附近的檢測中心已爆滿，登時手足無措。記者為大家整理了9個實用緊貼疫情的網站，由最新強檢名單、測試樣本包派發點，到各區檢測中心人流，甚至有確診互動地圖！Mark實這10個網站，就不怕錯過疫情資訊。👉即睇防疫網站指南👈