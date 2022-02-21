【線上/睇醫生/視像問診/疫情】第五波疫情持續嚴峻，大量確診者因未能入院而被逼滯留社區，同時快速檢測陽性人士，亦不知所措，是去是留？甚至有些少病徵的市民，都擔心自己是否中招，也有其他身體不適的人士，因為害怕交叉感染而不敢求醫，特別是家中老人家。作為比較年輕的家庭成員，大家要袋定幾個視像問診平台，萬一家中有人身體不適，都可以及早求醫。



大家要袋定幾個視像問診平台，萬一家中有人身體不適，都可以及早求醫。

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早前香港醫學會開設了「居家抗疫支援訊息站」WhatsApp服務：65562436、65574435，不過只會運作至今個星期四（24日）。網上資訊繁多，萬一身體有點不舒服，去醫院又怕中招，不去醫院又怕會愈來愈嚴重，特別是家中有老人家，當真可大可小。不妨試試線上問診，不用親身到醫院，一些更有送藥服務，更有平台24小時服務。

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同場加映：最新強檢名單、測試包派發點 疫情要mon實的10個網站｜不斷更新

香港疫情嚴重，每日都有大廈被圍封、強檢，檢測中心亦大排長龍。不少市民都是臨時發現要強檢，同時又發現附近的檢測中心已爆滿，登時手足無措。記者為大家整理了9個實用緊貼疫情的網站，由最新強檢名單、測試樣本包派發點，到各區檢測中心人流，甚至有確診互動地圖！Mark實這10個網站，就不怕錯過疫情資訊。👉即睇防疫網站指南👈

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