近日確診數字不停升至單日新高，今日（2月28日）新增34466宗新冠病毒確診。很多人發病都伴隨喉嚨痛症狀，DJ麻利更形容痛楚似刀割，如果屋企冇藥啱食點算好？不妨參考美國醫生推介的方法，透過食療和生活習慣舒緩不適！
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不少人新冠確診都會出現喉嚨痛症狀，商台DJ麻利更形容痛楚似刀割，聽到都覺得辛苦！美國健康網站Prevention就列出醫生建議多種有效舒緩喉嚨痛的方法，撲不到必理痛不妨參考一下。
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👇點撃圖片看9個舒緩喉嚨痛方法👇
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以上方法不論是一般感冒、喉嚨痛，抑或是新冠肺炎都適用，疫情肆虐之下大家都要保持健康啊！
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韓國娛樂圈疫情最近再度爆發，不少人即使有打針仍中招，擁有一身肌肉又愛健身的《RM》男星金鐘國都中招，他康復後在YouTube分享新冠肺炎發病的過程。👉點擊看金鐘國發病5大症狀
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