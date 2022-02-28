近日確診數字不停升至單日新高，今日（2月28日）新增34466宗新冠病毒確診。很多人發病都伴隨喉嚨痛症狀，DJ麻利更形容痛楚似刀割，如果屋企冇藥啱食點算好？不妨參考美國醫生推介的方法，透過食療和生活習慣舒緩不適！



麻利形容患Omicron的喉嚨痛似刀割！ / FB @麻利 malisheep

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不少人新冠確診都會出現喉嚨痛症狀，商台DJ麻利更形容痛楚似刀割，聽到都覺得辛苦！美國健康網站Prevention就列出醫生建議多種有效舒緩喉嚨痛的方法，撲不到必理痛不妨參考一下。

必理痛被搶購一空 / Monifa Chiu @將軍澳主場

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👇點撃圖片看9個舒緩喉嚨痛方法👇

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以上方法不論是一般感冒、喉嚨痛，抑或是新冠肺炎都適用，疫情肆虐之下大家都要保持健康啊！

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